«Город нужно убирать от снега». Дмитрий Махонин возмутился состоянием улиц на Тихом Компросе

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:42:15+03:00

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Днем в воскресенье, 16 февраля, Дмитрий Махонин опубликовал в своем Instagram новый пост, в котором возмутился состоянием улиц в Свердловском районе города.

- На Тихом Компросе, похоже, ждут весну, чтобы снег растаял сам. Пора кому-то вспомнить, что нужно убирать город, - написал врио губернатора.

Дмитрий Махонин взял под контроль уборку снега в городе. В комментариях к посту жители Перми жаловались, что другие районы буквально завалены снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU