2020-02-16T10:46:23+03:00
Общество

В Перми власти объявили аукцион для поиска подрядчика для капитального ремонта трамвайных путей в Мотовилихе

Начальная цена контракта – 319,3 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
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Конец приема заявок от подрядчиков назначен на 5 марта 2020 годаКонец приема заявок от подрядчиков назначен на 5 марта 2020 годаФото: Василий Вахрин
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В Перми ищут подрядчика, чтобы отремонтировать трамвайные пути в Мотовилихинском районе Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».

Контракт на капитальный ремонт трамвайных рельс на улице Уральской между улицами Розалии Землячки и 1905 года обойдется в 319,3 миллиона рублей. Также в стоимость входить реконструкция разворотного кольца на «Висиме».

Согласно техническому заданию, длина полотна составляет 2571,53 метра, а ширина – 1,524 метра. Подрядчик обязан самостоятельно определить технологию производства по всем видам работ. Конец приема заявок от подрядчиков назначен на 5 марта 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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