В Перми из окна подъезда выпал 22-летний парень
Молодой человек выжил, но получил травмы
Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду «скорой помощи»Фото: Василий Вахрин
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В воскресенье, 16 февраля, в Дзержинском районе из окна в подъезде выпал молодой человек. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что мужчина упал в ночь на воскресенье.
Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи осмотрели 22-летнего молодого человека и с травмами отправили в травмпункт городской поликлиники №2.
Жизни парня ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 7-летний мальчик. С травмами ребенка отправили в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU