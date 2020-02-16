В Перми из окна подъезда выпал 22-летний парень

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:37:17+03:00

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В воскресенье, 16 февраля, в Дзержинском районе из окна в подъезде выпал молодой человек. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что мужчина упал в ночь на воскресенье.

Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи осмотрели 22-летнего молодого человека и с травмами отправили в травмпункт городской поликлиники №2.

Жизни парня ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 7-летний мальчик. С травмами ребенка отправили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU