2020-02-16T10:21:11+03:00
Общество

«Занимайтесь спортом!». Дмитрий Махонин поделился фотографиями из спортзала

Врио губернатора показал упражнение с гантелями и планку
Лилия Абибулаева
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Врио Губернатора поделился фотографиями и видео в Instagram @mahonindnВрио Губернатора поделился фотографиями и видео в Instagram @mahonindn
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Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края призвал жителей Прикамья вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Врио Губернатора поделился фотографиями и видео в Instagram. На фотографии в профиле Дмитрий Махонин стоит в планке, а на видео выполняет упражнение с гантелями.

Instagram @mahonindn

Instagram @mahonindn

Новый врио Губернатора ведет активный образ жизни. Ранее мы писали, что каждое утро Дмитрий Махонин начинает с зарядки.

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин стал после указа президента России Владимира Путина. Указ был подписан 6 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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