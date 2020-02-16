«Занимайтесь спортом!». Дмитрий Махонин поделился фотографиями из спортзала
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края призвал жителей Прикамья вести активный образ жизни и заниматься спортом.
Врио Губернатора поделился фотографиями и видео в Instagram. На фотографии в профиле Дмитрий Махонин стоит в планке, а на видео выполняет упражнение с гантелями.
Instagram @mahonindn
Новый врио Губернатора ведет активный образ жизни. Ранее мы писали, что каждое утро Дмитрий Махонин начинает с зарядки.
Исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин стал после указа президента России Владимира Путина. Указ был подписан 6 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU