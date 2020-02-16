В Перми владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» добровольно его снимут

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:09:44+03:00

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В Перми владелец медиафасада на торговом центре «Айсберг» в центре Перми уведомил властей, что снимет добровольно. Издание «Ъ -Прикамье» сообщает о том, что работы очень сложные и дорогие, из-за этого демонтаж должна производить аккредитованная организация. Собственник сообщил, что уже нашел подобную организацию.

На днях медиафасад отключили. По данным издания, владелец конструкции сообщил, что демонтаж займет около двух недель. Медиафасад должен быть снят не позднее 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU