2020-02-16T08:02:33+03:00
Происшествия

«Машина всмятку». На трассе в Прикамье «Газель» столкнулась с иномаркой

Авария произошла в субботу, 15 февраля [видео]
Лилия Абибулаева
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От удара переднюю часть грузовика сильно сплющило. Фото: Instagram @Chp_59От удара переднюю часть грузовика сильно сплющило. Фото: Instagram @Chp_59
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В Пермском крае на трассе Полазна-Чусовой произошло ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером в субботу, 15 февраля. На 76 км трассы Полазна-Чусовой, по предварительной информации, 47-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen». В результате аварии пострадал водитель «Газели». Его осмотрели врачи «скорой помощи» и рекомендовали ему амбулаторное лечение.

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На трассе в Прикамье «Газель» столкнулась с иномаркой
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От удара переднюю часть грузовика сильно сплющило, а иномарку вынесло на обочину. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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