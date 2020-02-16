«Машина всмятку». На трассе в Прикамье «Газель» столкнулась с иномаркой

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае на трассе Полазна-Чусовой произошло ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером в субботу, 15 февраля. На 76 км трассы Полазна-Чусовой, по предварительной информации, 47-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen». В результате аварии пострадал водитель «Газели». Его осмотрели врачи «скорой помощи» и рекомендовали ему амбулаторное лечение.

chp_59 На трассе в Прикамье «Газель» столкнулась с иномаркой

От удара переднюю часть грузовика сильно сплющило, а иномарку вынесло на обочину. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU