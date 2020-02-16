В Прикамье из-за новогодней гирлянды загорелась квартира

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:49:35+03:00

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В Кунгуре загорелась квартира в одном из домов на улице Транспортная. Сообщение о возгорании поступило в 12:35.

На место незамедлительно выехали пожарные и сотрудники Кунгурской службы спасения. Все жильцов из подъезда эвакуировали. С помощью пожарной вышки пожарные поднялись в квартиру и через некоторое время смогли ликвидировать пожар.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в елочной гирлянде. На пожаре никто не пострадал. По факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за детской шалости загорелась квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU