В Прикамье из-за новогодней гирлянды загорелась квартира
Пожар успешно ликвидировали
Загорелась квартира на 4 этаже. Фото: Кунгурская служба спасения
Изменить размер текста:
В Кунгуре загорелась квартира в одном из домов на улице Транспортная. Сообщение о возгорании поступило в 12:35.
На место незамедлительно выехали пожарные и сотрудники Кунгурской службы спасения. Все жильцов из подъезда эвакуировали. С помощью пожарной вышки пожарные поднялись в квартиру и через некоторое время смогли ликвидировать пожар.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в елочной гирлянде. На пожаре никто не пострадал. По факту проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за детской шалости загорелась квартира.
ИСТОЧНИК KP.RU