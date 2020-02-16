В Перми машина такси столкнулась с «Газелью»

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:15:02+03:00

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Авария произошла днем в субботу, 15 февраля. На перекрестке улиц Свердлова и Окулова столкнулись автомобиль такси и «Газель».

По предварительной информации, водитель грузовика ехал по улице Свердлова в сторону Окулова и при повороте мужчина не пропустил «Яндекс такси», за рулем которого была женщина. Автомобили столкнулись.

В результате аварии пострадала женщина-водитель такси. Ей назначили амбулаторное лечение. Машины получили серьезные механические повреждения.

По факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель машины, разорванной в ДТП напополам, не забыл поставить ее на «аварийку»

ИСТОЧНИК KP.RU