«Это просто чудо!» В Прикамье водитель машины, разорванной в ДТП напополам, не забыл поставить ее на «аварийку»
- Это просто чудо какое-то, что никто не пострадал! – делятся пользователи страницы ВК «Подслушано Нытва».
Сегодня днем в Нытвенском районе на автотрассе, ведущей в сторону Очера, автомобиль Тойота на полном ходу протаранил отечественный автомобиль ВАЗ-2112. В результате удара заднюю часть «двенашки» искорежило всмятку, но передняя половина машины, в которой находились водитель и пассажирка, чудом не пострадала.
В Прикамье при ДТП машину разорвало пополам. Видео: группа ВК "Подслушано Нытва".
На видео, которое выложили очевидцы, заметно, что водитель в оторванной части автомобиля даже аварийную сигнализацию не забыл включить.
По сообщениям полиции, обошлось без жертв и пострадавших. Обстоятельства дорожного происшествия сейчас уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU