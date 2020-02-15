«Это просто чудо!» В Прикамье водитель машины, разорванной в ДТП напополам, не забыл поставить ее на «аварийку»

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:16:30+03:00

Из троих участников жуткого лобового столкновения никто не пострадал [видео]

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- Это просто чудо какое-то, что никто не пострадал! – делятся пользователи страницы ВК «Подслушано Нытва».

Сегодня днем в Нытвенском районе на автотрассе, ведущей в сторону Очера, автомобиль Тойота на полном ходу протаранил отечественный автомобиль ВАЗ-2112. В результате удара заднюю часть «двенашки» искорежило всмятку, но передняя половина машины, в которой находились водитель и пассажирка, чудом не пострадала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/761038" frameborder="0"></iframe> В Прикамье при ДТП машину разорвало пополам. Видео: группа ВК "Подслушано Нытва".

На видео, которое выложили очевидцы, заметно, что водитель в оторванной части автомобиля даже аварийную сигнализацию не забыл включить.

По сообщениям полиции, обошлось без жертв и пострадавших. Обстоятельства дорожного происшествия сейчас уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU