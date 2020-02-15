«Пик спроса пройден»: с 16 февраля транспортные карты в Перми не будут распространять в магазинах «СемьЯ»

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:18:14+03:00

Зато их можно будет приобрести в газетных киосках и кассах автовокзала

Изменить размер текста: A A

В Перми завершилась акция по бесплатной выдаче транспортных карт с оплатой баланса в 120 рублей в сети магазинов «СемьЯ».

- Она показала свою эффективность, - объяснили в горадминистрации. - Сейчас роста продаж снижается, пикового спрос на карты удовлетворен. Поэтому с 16 февраля распространение карт через сеть магазинов «СемьЯ» завершается. В ходе этой акции транспортные карты купили около 32 тысяч пермяков. Вместе с тем, карты можно будет приобрести в газетных киосках и кассах автовокзала.

По-прежнему транспортные карты можно будет оформить в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах». Таким образом, в Перми станет 148 точек, где можно приобрести транспортную карту. Их список можно посмотреть на сайте МКУ "Гортранс".

Всего, по данным администрации Перми, обладателями транспортных карт стали около 60 тысяч человек, и более 100 тысяч пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными.

ИСТОЧНИК KP.RU