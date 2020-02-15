На XVIII Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!» приехали 640 кадетов из разных стран и городов

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:38:58+03:00

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В Прикамье проходит большой слет кадетов, на который приехали юные патриоты из 20 регионов страны, а также из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Сегодня, 15 февраля, Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ, где проходит слет, посетил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он ознакомился с организацией образовательного процесса в кадетском корпусе, а также поддержал ребят-участников XVIII Международного слёта юных патриотов «Равнение на Победу!», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пообщался с юными патриотами.

- Здорово, что есть такая возможность пожить в палатах, научиться чему-то полезному, найти новых друзей, - поприветствовал кадетов Дмитрий Махонин. - Такие отношения остаются на много лет. Ничто так не сближает, как совместное выполнение нелегких заданий.

В рамках слета кадеты продемонстрируют свое мастерство в военно-спортивной эстафете, для них организовано 20 мастер-классов - по огневой подготовке, войсковому хозяйству, криминалистике, тактической и медицинская подготовке, другим военным дисциплинам. Ребята сами устанавливали палатки в палаточном городке и обустраивали их.

- В палатках тепло, в них можно ходить в одних футболках, - объяснила замначальника кадетского училища по учебной работе Татьяна Николаева В каждой их них живет по одному человеку от разных команд. Так ребята успевают лучше познакомиться и сдружиться.

Слёт “Равнение на Победу!” традиционно собирает на своей площадке ребят из разных образовательных учреждений: здесь и ученики военных классов, школы полиции, учащиеся кадетских корпусов.

Слёт продлится до 18 февраля включительно. Победителей испытаний наградят путевками в Международный детский центр «Артек» на 5 смену, которая проводится Пермским президентским кадетским училищем - тематическим партнером «Артека».

ИСТОЧНИК KP.RU