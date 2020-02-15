2020-02-15T13:30:23+03:00
Происшествия

«Коронавируса в Прикамье нет. Пока». В минздраве отчитались о проверке прибывших из Китая

Из медучреждений выписали 15 человек, 8 остаются под наблюдением
Андрей МАТЛИН
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В Перми проверяют прибывших из Китая.В Перми проверяют прибывших из Китая.
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В Пермском крае с конца января на карантин в связи с угрозой эпидемии коронавируса в лечебные учреждения отправили 27 человек, из них 22 – это жители Перми.

- Сейчас закончено медицинское наблюдение за жителями и гостями Пермского края, прибывшими из Китая в конце января, - сообщили в краевом правительстве. – 15 человек из них выписали, в том числе, и двоих студентов, вернувшихся из КНР. Вчера под наблюдение были взяты еще 3 иностранца, на данный момент на карантине находятся 8 граждан Китая

- Ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено, - проинформировали сегодня, в субботу, в краевом минздраве. - Необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме.

В министерстве здравоохранения напомнили: «Если вы недавно вернулись КНР и беспокоитесь за своё здоровье, то вы можете обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию, телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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