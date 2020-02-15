2020-02-15T13:06:43+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура заставила главу города почистить снег

Надзорное ведомство отреагировало на посты в соцсетях
Андрей МАТЛИН
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Снега в Прикамье нынче хватает.Снега в Прикамье нынче хватает.
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Жалобы в соцсетях на ненадлежащее содержание автомобильных дорог в Чусовом вынудили местную прокуратуру принять меры. Была организована проверка, к которой подключили сотрудников ГИБДД.

Факты подтвердились: улицы оказались засыпаны снегом.

- На проезжей части дорожного полотна имеются снежные накаты, не произведена их обработка противогололедной смесью, - перечислили обнаруженные недочеты в краевой прокуратуре. - На остановках маршрутного транспорта, пешеходных переходах, остановочных и заездных карманах имеется слой рыхлого снега, что влияет на безопасность участников дорожного движения. Подтвердилось, администрация Чусовского городского округа и подрядчики МУП «Комбинат благоустройства» и ООО «МПК Гранд-Экс» ненадлежащим образом исполняют обязанности по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети.

Главе администрации Чусовского городского округа и руководителям подрядных организаций были внесены преставления – очистить улицы от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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