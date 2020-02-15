В воскресенье в Перми баз воды останется больше сотни домов

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:03:53+03:00

И снова нет воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключении воды в связи с ремонтом аварийных водоводов в это воскресенье и на следующей неделе.

В воскресенье, 16 февраля, с 9.30 до 19.30 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56;

- Илецкая, 10;

- Лодыгина, 53 и 57Р;

- Муромская, 11, 16, 16а, 18, 24, 26, 28, 32,

- Солдатова, 24, 26А, 29; 29/2, 29/3, 29В;

- Яблочкова, 9, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35–39, 48, 48/2.

В этот же день с 9.00 до 18.00 из-за аварии на улице Белозерской водоснабжение приостановят в домах на следующих улицах:

- Александра Щербакова, 23;

- Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

- Валежная, 13;

- Бродовский тракт, 9, 11, 11Б, 15.

Также в воскресенье с 9.00 до 18.00 будут ремонтировать водовод на улице Героев Хасана, в связи с чем воды не будет в домах на улицах:

- Василия Васильева, 6, 8;

- Героев Хасана, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78А, 80, 92, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107Б, 108, 109/3, 109А, 110, 113, 115, 115А, 117, 123, 145А, 147, 149/1, 149/3, 149Б, 151А, 153, 157, 159, 159/1;

- Центральная Ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15.

22 февраля, в следующую субботу, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улице Бульвар Гагарина, 58А, 60, 60Б, 62, 62/2, 62А, 62А/2, 64, 66, 66А.

ИСТОЧНИК KP.RU