2020-02-13T09:17:05+03:00
Общество

В Перми обсудили, как бороться с никотиносодержащими смесями

В дискуссии приняли участие депутаты городской Думы
Михаил АНДРЕЕВ
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На площадке пермской школы №42 прошел круглый стол по противодействию распространению никотиносодержащих смесей среди несовершеннолетних детей. В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Василий Кузнецов и Олег Бурдин, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, директора и представители образовательных учреждений Перми, общественники.

В январе этого года депутатами Законодательного собрания Пермского края был принят законопроект, запрещающий продажу никотинсодержащих «конфет» несовершеннолетним. Это стало ответом на распространение нового вида продукции – бестабачных сосательных и жевательных смесей. Средняя концентрация никотина в такой «конфете» составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете – до 1,5 миллиграмма. В ряде регионов данный продукт был включен в списки запрещенных к продаже. В Пермском крае за нарушение требований продавцам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 80 до 150 тысяч рублей. Новый закон подписан врио губернатора Дмитрием Махониным и вступает в силу 20 февраля.

Депутат Василий Кузнецов считает, что проблема не столько законодательная, сколько гуманитарная.

- На мой взгляд, начать решение проблемы нужно с семьи, - полагает он. - Во многих городах с родителями проводят встречи, где рассказывают, как определить, употребляет ребенок наркотические вещества или нет, что делать в таких случаях, как помочь», – отметил он.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что надо заниматься просвещением родителей и организацией досуга детей. Учащиеся не могут адекватно воспринять чисто информационные материалы. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, начать следует с родителей, школа же должна вовлекать учеников в продуктивную деятельность.

- В ряде регионов уже приняли поправки в закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей и сейчас разрабатывается механизм профилактики их распространения в школах, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Но одними запретами не обойтись, необходимо искать и другие меры. Важно предупредить и научить родителей, чтоб они понимали, с чем могут столкнуться и как вести себя с ребенком. Думаю, вместе мы найдем оптимальные варианты решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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