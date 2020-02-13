В выходные в Перми десятки домов останутся без воды
В Свердловском районе Перми отключат воду в нескольких домов. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили о том, что в воскресенье, 16 февраля, с 9:30 до 19:30 отключат холодную воду из-за аварийно ремонтных работ.
-Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56;
- Илецкая, 10;
- Лодыгина, 53, 57Р;
- Муромская, 11, 16, 16А, 18, 24, 26, 28, 32;
- Солдатова, 24, 26А, 29, 29/2, 29/3, 29В;
-. Уфимская, 1;
- Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 48/2, 9.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье выявили неисправные междугородние автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU