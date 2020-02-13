2020-02-13T09:01:26+03:00
Общество

В выходные в Перми десятки домов останутся без воды

Ее отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Лилия Абибулаева
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Воды не будет 16 февраляВоды не будет 16 февраляФото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми отключат воду в нескольких домов. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили о том, что в воскресенье, 16 февраля, с 9:30 до 19:30 отключат холодную воду из-за аварийно ремонтных работ.

-Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56;

- Илецкая, 10;

- Лодыгина, 53, 57Р;

- Муромская, 11, 16, 16А, 18, 24, 26, 28, 32;

- Солдатова, 24, 26А, 29, 29/2, 29/3, 29В;

-. Уфимская, 1;

- Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 48/2, 9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье выявили неисправные междугородние автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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