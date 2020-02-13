В Перми автобус сбил пешехода

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:53:02+03:00

Водитель автобуса не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Фото: Василий Вахрин

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В Дзержинском районе Перми произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадала 34-летняя женщина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что автобус «Нефаз» двигался по улице Ленина, когда сбил на пешеходном переходе 34-летнюю женщину.

В результате аварии пермячка получила серьезные травмы головы. Врачи осмотрели пострадавшую и отправили в больницу. Оказалось, что водитель автобуса не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП возбуждено головное дело

ИСТОЧНИК KP.RU