В Перми автобус сбил пешехода
Женщина получила тяжелые травмы головы
Водитель автобуса не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.Фото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадала 34-летняя женщина.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что автобус «Нефаз» двигался по улице Ленина, когда сбил на пешеходном переходе 34-летнюю женщину.
В результате аварии пермячка получила серьезные травмы головы. Врачи осмотрели пострадавшую и отправили в больницу. Оказалось, что водитель автобуса не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП возбуждено головное дело
ИСТОЧНИК KP.RU