В Прикамье выявили неисправные междугородние автобусы

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:13:58+03:00

Часть из них сняли с маршрута

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В Пермском крае прошел рейд по выявлению нарушений перевозки пассажиров и багажа в междугородних автобусах. В рейде принимали участие сотрудники краевых ГИБДД, Ространснадзора, УФССП и министерства транспорта.

В ходе рейда нарушения нашли на маршрутах № 663 «Пермь –Калинино», № 699 «Пермь - Уинское», № 675 «Пермь –Кунгур» и № 697 «Суксун-Пермь ч/з Кунгур».

Часть из них была снята с маршрута. У автобуса № 686 «Октябрьский – г. Пермь» оказались неисправны тормоза, и его эвакуировали на штрафную стоянку.

- На ответственных лиц составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщил министр транспорта Николай Уханов. - Рейды будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU