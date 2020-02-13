2020-02-13T06:40:24+03:00
Общество

Пермский робот помогает в борьбе с коронавирусом в Америке

Promobot предлагает пройти экспресс тестирование на вирус
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Робот не только может определить симптомы, но и напомнит о важности профилактики простуды и гриппа. Фото: Instagram @melekhova_obРобот не только может определить симптомы, но и напомнит о важности профилактики простуды и гриппа. Фото: Instagram @melekhova_ob
Изменить размер текста:

Компания «Promobot» изготовила необычного робота, который помогает бороться с коронавирусом. Промобот работает на улицах Нью-Йорка и предлагает местным жителям пройти экспресс-тест на вирус.

Робот задает пять вопросов для определения симптомов коронавируса, которые он узнал из исследований народной больницы Уханьского Университета. Так, робот может спросить, не было ли рвоты в последние несколько часов, температуры или кашля. Если симптомы тревожные, он посоветует обратиться в больницу.

Промобот помогает не только определить симптомы опасного вируса, но и снизить уровень паники у жителей Нью-Йорка.

Также Promobot напоминает прохожим о важности профилактики простуды и гриппа.

Читайте также:

Пермский промобот станет звездой телешоу на федеральном канале (Подробнее...)

Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна (Подробнее...)

«Мы построим вам метро». На пост губернатора Пермского края претендует робот (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермских молодоженов осудили за драку с организаторами банкета и грабеж
В Прикамье женщина отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки
«Звонил спасателям и говорил, что не чувствует ног». В Перми в поле нашли мужчину
В Перми обсудили, как бороться с никотиносодержащими смесями
В выходные в Перми десятки домов останутся без воды
В Перми автобус сбил пешехода
В Перми полностью сгорел частный дом
В Прикамье выявили неисправные междугородние автобусы
Пермский робот помогает в борьбе с коронавирусом в Америке
Стали известны подробности массовой аварии на Красавинском мосту в Перми
По решению прокуратуры воспитатели 9 пермских детсадиков в ближайшее время посетят психиатра
В Прикамье ОАО «РЖД» оштрафовали после жалобы пассажира электрички
Четыре жителя Прикамья предстанут перед судом за изнасилование несовершеннолетней
В Перми осудили бывшего замминистра территориальной безопасности за разглашение государственной тайны
В Пермском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ
Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей региона
В Перми разыскивают 67-летнюю женщину
В Перми на мужчину набросилась стая собак
Группа компаний ПЗСП приглашает пермяков на экскурсию в строящийся дом на Целинной
В Прикамье собака должника выдала его приставам
Пермяков напугал автомобиль, издающий странные пикающие звуки
В Перми начали убирать новогоднюю иллюминацию
Врио Губернатора провел первое заседание Правительства Прикамья