Пермский робот помогает в борьбе с коронавирусом в Америке

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:40:24+03:00

Робот не только может определить симптомы, но и напомнит о важности профилактики простуды и гриппа. Фото: Instagram @melekhova_ob

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Компания «Promobot» изготовила необычного робота, который помогает бороться с коронавирусом. Промобот работает на улицах Нью-Йорка и предлагает местным жителям пройти экспресс-тест на вирус.

Робот задает пять вопросов для определения симптомов коронавируса, которые он узнал из исследований народной больницы Уханьского Университета. Так, робот может спросить, не было ли рвоты в последние несколько часов, температуры или кашля. Если симптомы тревожные, он посоветует обратиться в больницу.

Промобот помогает не только определить симптомы опасного вируса, но и снизить уровень паники у жителей Нью-Йорка.

Также Promobot напоминает прохожим о важности профилактики простуды и гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU