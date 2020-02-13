Пермский робот помогает в борьбе с коронавирусом в Америке
Компания «Promobot» изготовила необычного робота, который помогает бороться с коронавирусом. Промобот работает на улицах Нью-Йорка и предлагает местным жителям пройти экспресс-тест на вирус.
Робот задает пять вопросов для определения симптомов коронавируса, которые он узнал из исследований народной больницы Уханьского Университета. Так, робот может спросить, не было ли рвоты в последние несколько часов, температуры или кашля. Если симптомы тревожные, он посоветует обратиться в больницу.
Промобот помогает не только определить симптомы опасного вируса, но и снизить уровень паники у жителей Нью-Йорка.
Также Promobot напоминает прохожим о важности профилактики простуды и гриппа.
Читайте также:
Пермский промобот станет звездой телешоу на федеральном канале (Подробнее...)
Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна (Подробнее...)
«Мы построим вам метро». На пост губернатора Пермского края претендует робот (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU