Стали известны подробности массовой аварии на Красавинском мосту в Перми
В Перми в среду, 12 февраля, около 10 утра произошла авария на Красавинском мосту. На шоссе космонавтов столкнулись шесть машин. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Cruze».
После удара «ВМW» откинуло на «Chevrolet Niva», водитель которого, допустил столкновение с «Hyundai Sonata». Автомобиль «Hyundai» отбросило на «Ford Mondeo» и «Bogdan».
В результате ДТП 30-летний водитель «Chevrolet Cruze» получил черепно-мозговую травму. Ему рекомендовано амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU