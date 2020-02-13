2020-02-13T06:23:15+03:00
Происшествия

Стали известны подробности массовой аварии на Красавинском мосту в Перми

В ДТП пострадал один человек
Лилия Абибулаева
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В аварии пострадали 6 автомобилей. фото: Гибдд по ПермиВ аварии пострадали 6 автомобилей. фото: Гибдд по Перми
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В Перми в среду, 12 февраля, около 10 утра произошла авария на Красавинском мосту. На шоссе космонавтов столкнулись шесть машин. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Cruze».

После удара «ВМW» откинуло на «Chevrolet Niva», водитель которого, допустил столкновение с «Hyundai Sonata». Автомобиль «Hyundai» отбросило на «Ford Mondeo» и «Bogdan».

В результате ДТП 30-летний водитель «Chevrolet Cruze» получил черепно-мозговую травму. Ему рекомендовано амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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