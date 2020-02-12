По решению прокуратуры воспитатели 9 пермских детсадиков в ближайшее время посетят психиатра
Сотрудники прокуратуры Дзержинского района краевого центра провели проверку дошкольных учреждений. Они обошли 9 детских садиков и с удивлением обнаружили, что их работники давненько не посещали психиатра. А ведь воспитатели каждый день имеют дело с большим количеством маленьких воспитанников.
- Законодательство требует обязательного регулярного психиатрического обследования тех, кто работает с несовершеннолетними, - объяснили в краевой прокуратуре. – Ведь речь идет о безопасности и здоровье детей. Поэтому педагогическим работникам дошкольных учреждений предписано проходить психиатрическое обследование не реже одного раза в 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU