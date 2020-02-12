2020-02-12T18:40:21+03:00
Общество

По решению прокуратуры воспитатели 9 пермских детсадиков в ближайшее время посетят психиатра

Такое предписание вынесено после проверки дошкольных учреждений
Андрей МАТЛИН
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Те, кто работают с детьми, должны регулярно посещать психиатра.Те, кто работают с детьми, должны регулярно посещать психиатра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники прокуратуры Дзержинского района краевого центра провели проверку дошкольных учреждений. Они обошли 9 детских садиков и с удивлением обнаружили, что их работники давненько не посещали психиатра. А ведь воспитатели каждый день имеют дело с большим количеством маленьких воспитанников.

- Законодательство требует обязательного регулярного психиатрического обследования тех, кто работает с несовершеннолетними, - объяснили в краевой прокуратуре. – Ведь речь идет о безопасности и здоровье детей. Поэтому педагогическим работникам дошкольных учреждений предписано проходить психиатрическое обследование не реже одного раза в 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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