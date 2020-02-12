В Прикамье ОАО «РЖД» оштрафовали после жалобы пассажира электрички
Краснокамский мировой судья оштрафовал российскую железнодорожную корпорацию на 20 тысяч рублей. Он удовлетворил иск Пермской транспортной прокуратуры.
В это надзорное ведомство пожаловался пассажир электрички на то, что на станции Оверята ничего не предусмотрено для облегчения жизни инвалидов. Сотрудники прокуратуры провели проверку. Факты подтвердились.
- Даже минимальный стандарт доступности маломобильных групп населения на станции Оверята не выполнен, - сообщили в краевой прокуратуре. - Какие-либо устройства, спуски, подъемники, тактильно-контрастные указатели и иные приспособления для маломобильных групп населения здесь отсутствуют.
Также в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга направлен иск о признании бездействия ОАО «РЖД». Предполагается, что он должен обязать Свердловскую железную дорогу устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU