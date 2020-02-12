2020-02-12T17:04:26+03:00
Общество

В Прикамье ОАО «РЖД» оштрафовали после жалобы пассажира электрички

Он пожаловался на станцию Оверята
Андрей МАТЛИН
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Фото: Викимапия.Фото: Викимапия.
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Краснокамский мировой судья оштрафовал российскую железнодорожную корпорацию на 20 тысяч рублей. Он удовлетворил иск Пермской транспортной прокуратуры.

В это надзорное ведомство пожаловался пассажир электрички на то, что на станции Оверята ничего не предусмотрено для облегчения жизни инвалидов. Сотрудники прокуратуры провели проверку. Факты подтвердились.

- Даже минимальный стандарт доступности маломобильных групп населения на станции Оверята не выполнен, - сообщили в краевой прокуратуре. - Какие-либо устройства, спуски, подъемники, тактильно-контрастные указатели и иные приспособления для маломобильных групп населения здесь отсутствуют.

Также в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга направлен иск о признании бездействия ОАО «РЖД». Предполагается, что он должен обязать Свердловскую железную дорогу устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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