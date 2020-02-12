Четыре жителя Прикамья предстанут перед судом за изнасилование несовершеннолетней
В Чердынском районе осудят 4 местных жителей за изнасилование своей 17-летней знакомой. Преступление они совершили 10 лет назад.
Следователи установили, что в марте 2010 года 21-летний подсудимый ударил свою 17-летнюю подругу и изнасиловал ее. Позже девушка находилась в квартире друзей, где присутствовали обвиняемые. Ее знакомый и три его друга, один из которых был несовершеннолетним, изнасиловали потерпевшую. Один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
На время следствия совершеннолетние фигуранты дела были заключены под стражу. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU