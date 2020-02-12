2020-02-12T14:48:28+03:00
Общество

В Перми осудили бывшего замминистра территориальной безопасности за разглашение государственной тайны

Мужчине дали условный срок
Лилия Абибулаева
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В течение года ему запрещено занимать государственные должности, связанные с допуском к государственной тайной.В течение года ему запрещено занимать государственные должности, связанные с допуском к государственной тайной.Фото: Василий Вахрин
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Пермский краевой суд вынес приговор бывшему заместителю министра территориальной безопасности Пермского края. Мужчину признали виновным в разглашении сведений, которые являются государственной тайной.

Чиновник пытался подавать апелляцию, но решение суда осталось неизменным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также в течение года ему запрещено занимать государственные должности, связанные с допуском к государственной тайной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прокуратура проверит сообщения о медбрате, который похвалился, что убил 10 ветеранов, отключая их от ИВЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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