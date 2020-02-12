2020-02-12T14:09:03+03:00
Общество

В Пермском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Эпидемический порог превышен на 48,5%
Лилия Абибулаева
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Из-за превышения эпидемического порога образовательные учреждения Пермского края закрыли на карантинИз-за превышения эпидемического порога образовательные учреждения Пермского края закрыли на карантинФото: Василий Вахрин
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о том, что эпидемический порог в крае превышен на 48,5%.

В крае растет количество заболевших гриппом и ОРИВИ. Больше всего заболевших среди детей до 6 лет.

- По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа, - сообщили в Роспотребнадзоре

Из-за превышения эпидемического порога образовательные учреждения Пермского края закрыли на карантин. Во вторник, 11 февраля, карантин в Пермском крае ввели на 12 территориях. Так, образовательный процесс приостановлен в Перми, Чайковского, Уинского, Чернушинского, Еловского, Октябрьского, Осинского, Красновишерского, Ординского, Суксунского, Краснокамского, Сивинского районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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