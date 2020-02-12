Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей региона
Новый глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства обсудил меры социальной поддержки семей с детьми. По обнародованной информации министерства социального развития Прикамья, в нашем регионе проживает около 300 тысяч человек с низкими доходами, при этом 95 процентов из них – это семьи с детьми.
Дмитрий Махонин поручил создать межведомственную рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей Пермского края. Он напомнил, что Прикамье в числе 21 региона России вошло в пилотный проект Министерства труда и социальной защиты РФ, направленного на повышение качества и благосостояния жизни людей.
- Коллеги, я хочу, чтобы вы на подкорке закрепили, - обратился он к членам регионального кабмина. - Все правительство – это большое министерство социально-экономического развития, слово «социальное» должно быть на первом месте, то есть должно быть социальное обеспечение населения, подкреплённое экономическим ростом. Это ключевое значение в вашей работе.
ИСТОЧНИК KP.RU