2020-02-12T12:26:17+03:00
Общество

Группа компаний ПЗСП приглашает пермяков на экскурсию в строящийся дом на Целинной

Гостей ждут 13 февраля
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Дом расположен в микрорайоне Вышка-2. Фото: "ПЗСП"Дом расположен в микрорайоне Вышка-2. Фото: "ПЗСП"
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В четверг, 13 февраля, группа компаний ПЗСП проводит экскурсию для своих клиентов на строительный объект — будущий дом по ул. Целинной, 53.

Главные преимущества новостройки — это оптимальная планировка квартир, качественная отделка, удобная транспортная развязка, наличие в шаговой доступности всей инфраструктуры.

Дом по ул. Целинной, 53 – 10-этажный на 445 квартир. Застройщик предлагает большое разнообразие планировок: есть квартиры-студии 33 кв.м., популярные квартиры «евроформата», большие 3-комнатные квартиры с кухней-гостиной и большой ванной с окном.

Фото: "ПЗСП"

Фото: "ПЗСП"

Объект сдается с полной отделкой: обои светлых тонов, на стенах ванной комнаты плитка (на высоту 1,5 м над ванной), зеркало. В квартирах установлены надёжные входные двери и межкомнатные двери светлого оттенка. Во дворе запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка.

Дом расположен в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района Перми по адресу Целинная, 53. Рядом — остановка общественного транспорта «улица Целинная», детский сад № 415, гимназия №7. Неподалеку находится новый торговый центр «Кузнецкий» с гипермаркетом «Магнит» и фудкортом.

Сдача дома по ул. Целинной, 53 будет проходить в два этапа – первая очередь будет сдана уже во втором квартале 2020 года. Новоселы, купившие квартиру во второй очереди, смогут заехать в новое жилье в конце года.

Специалисты отдела недвижимости группы компаний ПЗСП регулярно проводят экскурсии для покупателей. Как отмечают на ПЗСП, экскурсия в строящийся дом – отличная возможность определиться с выбором квартиры. Будущие покупатели и те, кто уже приобрел квартиру в новом доме, смогут оценить темпы строительства, планировки квартир и виды из окон, а также задать все интересующие вопросы сотрудникам ПЗСП.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Застройщик ООО «Спецстрой Целинная, 53». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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