В Прикамье собака должника выдала его приставам

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:12:26+03:00

Когда пристав приходил домой к должнику, на стур отвечала только собака Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае судебные приставы нашли должника с помощью его собаки. У мужчины была несовершеннолетняя дочь, но о девочке горе-отец не вспоминал. Материально своему ребенку он не помогал.

Таким образом, у мужчины скопился долг и за дело взялись приставы. Должник понял, что в отношении него будут возбуждать уголовное дело, и решил спрятаться. Когда приставы приходили к нему домой, на стук отзывался только сторожевой пес. Но со временем собака привыкла к приставу и встретила его, как «своего». По реакции пса хозяин решил, что пришли друзья и выглянул из-за шторы. Пристав заметил движение в окне.

Через некоторое время должника задержали и доставили в отдел для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU