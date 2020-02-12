В Прикамье собака должника выдала его приставам
В Пермском крае судебные приставы нашли должника с помощью его собаки. У мужчины была несовершеннолетняя дочь, но о девочке горе-отец не вспоминал. Материально своему ребенку он не помогал.
Таким образом, у мужчины скопился долг и за дело взялись приставы. Должник понял, что в отношении него будут возбуждать уголовное дело, и решил спрятаться. Когда приставы приходили к нему домой, на стук отзывался только сторожевой пес. Но со временем собака привыкла к приставу и встретила его, как «своего». По реакции пса хозяин решил, что пришли друзья и выглянул из-за шторы. Пристав заметил движение в окне.
Через некоторое время должника задержали и доставили в отдел для дачи показаний.
ИСТОЧНИК KP.RU