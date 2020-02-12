2020-02-12T11:43:18+03:00
Происшествия

Пермяков напугал автомобиль, издающий странные пикающие звуки

Местные жители вызвали спасателей
Лилия Абибулаева
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ЧП произошло в Индустриальном районеЧП произошло в Индустриальном районеФото: Василий Вахрин
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Жителей Индустриального района насторожили странные пикающие звуки. Оказалось, что они исходят из припаркованного на улице Мира. Местные жители, испугавшись, что в машине взрывное устройство, вызвали спасателей.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что странные механические пикающие звуки издавал аккумулятор. Угрозы жизни и здоровью граждан автомобиль не представляет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейский спас автомобиль от поджога. Полицейский подошел поближе и увидел в бензобаке автомобиля ветошь, объятую огнем. Мужчина вытянул объект из бензобака. О случившимся он сообщил в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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