Пермяков напугал автомобиль, издающий странные пикающие звуки

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Индустриального района насторожили странные пикающие звуки. Оказалось, что они исходят из припаркованного на улице Мира. Местные жители, испугавшись, что в машине взрывное устройство, вызвали спасателей.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что странные механические пикающие звуки издавал аккумулятор. Угрозы жизни и здоровью граждан автомобиль не представляет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейский спас автомобиль от поджога. Полицейский подошел поближе и увидел в бензобаке автомобиля ветошь, объятую огнем. Мужчина вытянул объект из бензобака. О случившимся он сообщил в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU