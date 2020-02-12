В Перми начали убирать новогоднюю иллюминацию

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:34:23+03:00

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В Перми начали демонтировать новогоднюю иллюминацию. Оформление уже постепенно убирают с понедельника, 10 февраля. Об этом сообщили в администрации Перми.

На пермской эспланаде уже начали разбирать елку, а с фонарных столбов снимать гирлянды. Ледовый городок «Легенды Древней Пармы» убирать не будут. Пермяки могут еще погулять между ледовых скульптур. В мэрии заверили, что городок простоит до Масленицы. Здесь состоится итоговое праздничное мероприятие, после чего зимний сезон завершится и в городке. Его начнут разбирать после 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU