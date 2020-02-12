Врио Губернатора провел первое заседание Правительства Прикамья
В Перми Дмитрий Махонин провел заседание Правительства Пермского края. Издание «Business Class» сообщает, что главной темой заседания стала социальная политика. Дмитрий Махонин отметил, что необходимо активнее поддерживать многодетные семьи с низкими доходами.
По информации издания, врио губернатора поручил создать специальную межведомственную комиссию для реализации нацпроекта. Одним из предложений врио губернатора стало внесение изменений в бюджет и перераспределения 12 миллиардов рублей на соцрасходы за счет дополнительных налоговых поступлений и экономии. Также Дмитрий Махонин уделил внимание обманутым дольщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU