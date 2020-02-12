Врио Губернатора провел первое заседание Правительства Прикамья

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:21:49+03:00

Дмитрий Махонин отметил, что необходимо активнее поддерживать многодетные семьи и низкими доходами. Фото: Instagram Дмитрия Махонина

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В Перми Дмитрий Махонин провел заседание Правительства Пермского края. Издание «Business Class» сообщает, что главной темой заседания стала социальная политика. Дмитрий Махонин отметил, что необходимо активнее поддерживать многодетные семьи с низкими доходами.

По информации издания, врио губернатора поручил создать специальную межведомственную комиссию для реализации нацпроекта. Одним из предложений врио губернатора стало внесение изменений в бюджет и перераспределения 12 миллиардов рублей на соцрасходы за счет дополнительных налоговых поступлений и экономии. Также Дмитрий Махонин уделил внимание обманутым дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU