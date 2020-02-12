2020-02-12T11:07:05+03:00
Общество

Пермский «УРАЛХИМ» заключил соглашение с учебными заведениями

Документ предполагает совместную работу по ряду направлений
Лилия Абибулаева
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Продолжается работа, направленная на повышение у школьников и выпускников мотивации получать рабочие специальности. Фото: "Уралхим"Продолжается работа, направленная на повышение у школьников и выпускников мотивации получать рабочие специальности. Фото: "Уралхим"
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Филиал «ПМУ» АО «ОХК УРАЛХИМ», Краевой индустриальный техникум (КИТ) и средняя школа №132 г. Перми заключили новое годовое соглашение о сотрудничестве в рамках взаимодействия по модели «Школа – Техникум – Завод».

Документ предполагает совместную работу по ряду направлений. В первую очередь, это создание и реализация единой стратегии взаимодействия образовательных учреждений и филиала «ПМУ». Кроме того, продолжается работа, направленная на повышение у школьников и выпускников мотивации получать рабочие специальности.

В 2019 году в рамках аналогичного соглашения прошли ознакомительные экскурсии на «ПМУ», учебная и производственная практика студентов на заводе, а также стажировки преподавателей дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения. В Краевом индустриальном техникуме состоялся День «УРАЛХИМа», а на базе школы №132 — День Краевого индустриального техникума. Сотрудники филиала «ПМУ» провели для учащихся учебных заведений олимпиаду «Юный химик», урок-исследование «Загадки молока» и развлекательную игру «Химквест». Ряд аналогичных проектов планируется и на 2020 год. Также в этом году к традиционной программе трехстороннего сотрудничества добавятся мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- В год юбилея Победы крайне важно, чтобы молодежь завода вместе с учащимися школы и техникума подавала пример уважительного отношения к истории своей страны. Мы запланировали и совместные волонтёрские акции, и тематические творческие конкурсы. Тема 75-летия Победы станет одной из основных в нашем сотрудничестве в 2020 году.

Начиная с марта активисты «ПМУ» совместно со школьниками и студентами примут участие в акции для ветеранов войны и тыла «Поделись теплом». Речь идёт о помощи в уборке жилья и прочих хозяйственных нуждах. В апреле состоится конкурс творческих работ о Великой Отечественной войне, откроется тематическая фотовыставка «Наша победа», а в начале мая молодёжь «ПМУ», КИТа и школы №132 вместе проведут акцию «Георгиевская лента».

ИСТОЧНИК KP.RU

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