В Перми около Красавинского моста произошло массовое ДТП
В аварии пострадал один человек
Подробности аварии уточняются. Фото: Instagram @chp_59
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В Перми на шоссе Космонавтов произошла массовая авария. К сожалению, есть пострадавшие.
Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди стали выкладывать фото с места массовой аварии, которая произошла утром 12 февраля. По данным пресс-службы «скорой помощи», напротив магазина «Метро» столкнулись шесть машин.
Медики сообщили, что в больницу с черепно-мозговой травмой головы доставлен 30-летний мужчина.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног
ИСТОЧНИК KP.RU