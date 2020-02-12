В Перми около Красавинского моста произошло массовое ДТП

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:33:16+03:00

В аварии пострадал один человек

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В Перми на шоссе Космонавтов произошла массовая авария. К сожалению, есть пострадавшие.

Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди стали выкладывать фото с места массовой аварии, которая произошла утром 12 февраля. По данным пресс-службы «скорой помощи», напротив магазина «Метро» столкнулись шесть машин.

Медики сообщили, что в больницу с черепно-мозговой травмой головы доставлен 30-летний мужчина.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног

ИСТОЧНИК KP.RU