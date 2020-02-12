29 млн рублей планируется выделить в 2020 году на развитие КСЦ «Азот»

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:12:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» планирует выделить 29 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение объектов культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот».

Компания «УРАЛХИМ» третий год вкладывает в развитие КСЦ средства. В 2018 году - 10 миллионов, в прошлом году - 23 миллиона рублей. Это позволяет последовательно заниматься ремонтными и реставрационными работами в ДК имени Ленина, который является ровесником завода и вскоре отметит свое 90-летие, мероприятие пройдет в доме спорта на лыжной базе.

За два года были проведены серьезные работы в доме спорта. Капитально отремонтирован спортивный зал, игровое пространство стало современным и более функциональным. Приведены в порядок лестничные пролеты. Восстановлена работоспособность вентиляционной системы.

В 2020 году большое внимание будет уделено ДК имени Ленина. Во дворце культуры подходят к завершению монтажные работы по техническому перевооружению сетей освещения. Будут проведены глобальные мероприятия по замене и ремонту кровли. Продолжится реставрация фасада здания ДК имени Ленина. Уже завершается отделка в помещении, выделенном под размещение корпоративного музея филиала «Азот»: зашпатлеваны стены, нанесены фотообои, изготовленные под заказ, положена плитка и проведено освещение. Следующий этап: реализация дизайн-проекта по внутреннему наполнению музея с использованием современного интерактивного оборудования. Закончен и ремонт библиотеки ДК имени Ленина, идет монтаж стеллажей для книг.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Мы стараемся большое внимание уделять социальным проектам, организации досуга работников «Азота» и их детей. В ДК имени Ленина успешно работают творческие детские коллективы, проводятся праздники для ветеранов, заводчан. В нашем дворце культуры проходят многие городские мероприятия. И в доме спорта занимаются не только азотчики, но и горожане. Проводятся различные спортивные соревнования. Например, второй год подряд открытие краевой спартакиады Росхимпрофсоюза прошло именно в доме спорта КСЦ «Азот». Мы планируем и в будущем выделять средства на проведение необходимых работ по ремонту и благоустройству объектов КСЦ «Азот».

ИСТОЧНИК KP.RU