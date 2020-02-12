2020-02-12T10:09:52+03:00
Общество

С 1 января 2021 года Пермский край переходит на прямые выплаты социальных пособий

Теперь господдержка не будет зависеть от финансового положения работодателя
Михаил АНДРЕЕВ
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Момент совещания.Момент совещания.
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Пермский край вместе с рядом других субъектов Федерации перейдет на прямые выплаты из Фонда социального страхования со следующего, 2021 года. Речь идет о выплате застрахованным гражданам пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

В рамках подготовки к такому переходу в Перми состоялся семинар, в числе спикеров на котором были первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина, первый заместитель председателя ФСС РФ Татьяна Лотоцкая и другие.

- Новый механизм – «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ», направленный на защиту прав работников, затрагивает всех граждан, работающих по трудовым договорам, - объяснили в Пермском региональном отделении Фонда социального страхования. - Новый порядок расчета и выплаты пособий дает гражданам гарантии на получение государственной поддержки своевременно и в полном объеме независимо от финансового положения работодателей. Получать пособия с 1 января 2021 года работающие граждане будут напрямую из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на платёжную карту «Мир», лицевой счет в банке или почтовым переводом в зависимости от собственных предпочтений.

В системе прямых выплат будут выплачиваться следующие виды пособий:

Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов фактически не изменится. Как и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности или номер ЭЛН, справку о рождении ребенка и т.д.), пишет заявление установленной формы, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (карту «Мир», счет в банке или почтовый адрес). Работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми сведениями на выплату пособий и не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления от работника направляет их в региональное отделение Фонда, которое в течение 10 календарных дней с момента получения полных сведений принимает решение о назначении и выплате пособия. После чего производится выплата пособия работнику на указанные им в заявлении карту «Мир», лицевой счет или денежные средства будут направлены почтовым переводом.

Размер и методика расчета при «прямых выплатах» остаются прежними. Для работодателей отмена зачетного принципа означает, что страховые взносы на обязательное социальное страхование теперь не уменьшаются на сумму произведенных расходов, а уплачиваются ими в Фонд социального страхования и в Федеральную налоговую службу в полном объеме.

Фонд социального страхования Российской Федерации будет возмещать работодателю следующие расходы: оплата 4-х дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами, социальное пособие на погребение, а также расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма и выплату пособия по временной нетрудоспособности за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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