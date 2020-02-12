Министр здравоохранения прокомментировала ЧП в пермской больнице
В Перми в ночь на среду, 12 февраля, произошел пожар в пермской больнице. Во время ЧП никто не пострадал, всех пациентов вовремя эвакуировали.
На место происшествия экстренно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
Министр Здравоохранения Оксана Мелехова назвала причину пожара.
- Сегодня ночью, в 02:50, в результате короткого замыкания в подвальном помещении ГКБ № 4, произошло возгорание на площади 3м. Персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов из палат в рекреационные помещения первого этажа и приемный покой, некоторые вышли на улицу, - сообщила министр. - Через 10 минут после ликвидации пациенты вернулись в палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU