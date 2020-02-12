В Перми могут открыть дополнительные рейсы в Прагу

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:36:17+03:00

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В ближайшее время количество рейсов в Прагу может увеличиться. Об этом сообщает издание «Business Class». В конце января краевое министерство транспорта предложило авиакомпании «Уральские авиалинии» увеличить количество рейсов из Перми в Прагу.

В ведомстве предлагают расширить полетную программу до 3 в неделю.Сейчас самолеты летают в Чехию два раза в неделю. Вылеты стоят в субботу и в среду. Первый рейс в Прагу открыли в сентябре 2019 года. Средняя загрузка самолетов составляет 54%.

Власти края решили субсидировать рейс в Прагу, проанализировав опыт других авиакомпаний. Он показывает, что к концу первого года полетов загрузка воздушных судов достигает 85 %.

ИСТОЧНИК KP.RU