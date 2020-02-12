2020-02-12T09:20:43+03:00
Общество

Пермячка получила 200 тысяч рублей компенсации за падение на тротуаре

Женщина перенесла тяжелое лечение и потеряла работу
Лилия Абибулаева
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Также из-за травмы ей пришлось отказаться от отпускаТакже из-за травмы ей пришлось отказаться от отпускаФото: архив "КП"
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В 2018 году жительница Перми упала на тротуаре рядом с гостиницей «Урал» и получила травму. Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию.

В результате падения пермячка получила серьезную травму и перенесла несколько операций, а после лежала в стационаре пермской краевой больницы. Из-за боли женщина не могла вести нормальный образ жизни, выполнять работу по дому, выходить на улицу. Кроме того, пермячка была вынуждена уволиться с работы. Также из-за травмы ей пришлось отказаться от отпуска.

Пострадавшая обратилась с иском в суд с претензией о возмещении причиненного ущерба.

Суд встал на сторону пермячки и взыскал с ответчика компенсацию. Суд признал виновником ЧП ООО «СК «УралСтрой». Подрядчик недобросовестно выполнял свою работу.

- По решению Ленинского районного суда с ООО «УралСтрой» в пользу Ж. взыскано 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, убытки в размере 7 326, сумма утраченного заработка в размере 8 740 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15057 рублей, в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 642 рубля, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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