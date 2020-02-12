В Перми мужчина погиб при падении с высоты
Пермяк убирал снег с крыши
Когда медики приехали, им оставалось только констатировать смертьФото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми произошел несчастный случай. ЧП произошло утром во вторник, 11 февраля. Источник, близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что 32-летний мужчина разбился при падении с высоты. Известно, что мужчина чистил снег с крыши трехэтажного частного дома.
Пермяку незамедлительно вызвали «скорую помощь». Когда медики приехали, им оставалось только констатировать смерть. Мужчина погиб до прибытия бригады.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина и разбился насмерть.
ИСТОЧНИК KP.RU