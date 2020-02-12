В Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног
В Индустриальном районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 80-летний мужчина.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Мира в сторону улицы Трактовой и в районе дома №8 сбил пешехода, а потом скрылся с места ДТП. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.
80-летний мужчина получил переломы обеих ног. С травмами его отправили в больницу. Выяснилось, что мужчина управлял транспортных средством, не имея на то прав. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
ИСТОЧНИК KP.RU