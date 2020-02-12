В Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:58:22+03:00

С травмами его отправили в больницу. Фото: Василий Вахрин

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В Индустриальном районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 80-летний мужчина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Мира в сторону улицы Трактовой и в районе дома №8 сбил пешехода, а потом скрылся с места ДТП. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

80-летний мужчина получил переломы обеих ног. С травмами его отправили в больницу. Выяснилось, что мужчина управлял транспортных средством, не имея на то прав. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU