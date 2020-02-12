2020-02-12T07:58:22+03:00
Происшествия

В Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног

Пермяк переходил дорогу в неустановленном месте
Лилия Абибулаева
Поделиться:
С травмами его отправили в больницу.С травмами его отправили в больницу.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 80-летний мужчина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Мира в сторону улицы Трактовой и в районе дома №8 сбил пешехода, а потом скрылся с места ДТП. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

80-летний мужчина получил переломы обеих ног. С травмами его отправили в больницу. Выяснилось, что мужчина управлял транспортных средством, не имея на то прав. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермячка получила 200 тысяч рублей компенсации за падение на тротуаре
В Перми мужчина погиб при падении с высоты
В Перми в результате ДТП мужчина попал в больницу с переломами ног
В Пермском крае в 12 территориях объявили карантин
Глава следственного комитета России взял под контроль дело мальчика из Прикамья, который потерял зрение от удара током
В Прикамье остановлены поиски двух пропавших при странных обстоятельствах девочек
В Перми ночью эвакуировали больницу
Пермскую сауну, где дети отравились хлором, суд закрыл на два месяца
Несмотря на объявленный карантин, в Прикамье растет количество заболевших гриппом и ОРВИ
«Собаки умерли мгновенно». В Пермском крае будут судить экс-чиновника, который расстрелял четырех лаек
В Пермском крае создадут группу по расселению аварийного жилья
В Перми дисквалифицировали главу УК в доме, где находился хостел «Карамель»
В Перми обнаружили повышение цены на медицинские маски в семь раз
В Прикамье прокуратура проверит информацию о нарушении прав 91-летней труженицы тыла