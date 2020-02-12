2020-02-12T07:48:01+03:00
Общество

В Пермском крае в 12 территориях объявили карантин

Образовательный процесс приостановлен
Лилия Абибулаева
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Также в ближайшие дни введут карантин в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах.Также в ближайшие дни введут карантин в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 11 февраля, карантин в Пермском крае ввели на 12 территориях. Так, образовательный процесс приостановлен в Перми, Чайковского, Уинского, Чернушинского, Еловского, Октябрьского, Осинского, Красновишерского, Ординского, Суксунского, Краснокамского, Сивинского районах.

Карантин в Перми и в образовательных учреждениях края продлится до 15 февраля.

Также в ближайшие дни введут карантин в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах.

- По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа, - сообщили в правительстве края.

Врачи напоминают о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при симптомах гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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