В Пермском крае в 12 территориях объявили карантин

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:48:01+03:00

Также в ближайшие дни введут карантин в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 февраля, карантин в Пермском крае ввели на 12 территориях. Так, образовательный процесс приостановлен в Перми, Чайковского, Уинского, Чернушинского, Еловского, Октябрьского, Осинского, Красновишерского, Ординского, Суксунского, Краснокамского, Сивинского районах.

Карантин в Перми и в образовательных учреждениях края продлится до 15 февраля.

Также в ближайшие дни введут карантин в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах.

- По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа, - сообщили в правительстве края.

Врачи напоминают о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при симптомах гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU