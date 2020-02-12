Глава следственного комитета России взял под контроль дело мальчика из Прикамья, который потерял зрение от удара током
Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Пермскому краю доложить о результатах расследования и обстоятельствах ЧП. Об сообщили в пресс-службе центрального аппарата.
Трагедия с 9-летним мальчиком из поселка Песьянка произошла два года назад. Ребенок с друзьями пошел гулять, залез на забор, за которым стояла трансформаторная будка. Мальчик получил удар током, серьезные ожоги и потерял зрение.
Местные следователи прекратили дело в связи с истечением срока давности. Мать мальчика и ее адвокат просят наказать виновных сотрудников Ростехнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU