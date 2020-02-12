2020-02-12T07:08:18+03:00
Происшествия

Глава следственного комитета России взял под контроль дело мальчика из Прикамья, который потерял зрение от удара током

9-летний ребенок уже два года живет во тьме
Лилия Абибулаева
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Местные следователи прекратили дело в связи с истечением срока давности.Местные следователи прекратили дело в связи с истечением срока давности.Фото: Василий Вахрин
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Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Пермскому краю доложить о результатах расследования и обстоятельствах ЧП. Об сообщили в пресс-службе центрального аппарата.

Трагедия с 9-летним мальчиком из поселка Песьянка произошла два года назад. Ребенок с друзьями пошел гулять, залез на забор, за которым стояла трансформаторная будка. Мальчик получил удар током, серьезные ожоги и потерял зрение.

Местные следователи прекратили дело в связи с истечением срока давности. Мать мальчика и ее адвокат просят наказать виновных сотрудников Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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