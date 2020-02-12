2020-02-12T08:57:03+03:00
Происшествия

В Прикамье остановлены поиски двух пропавших при странных обстоятельствах девочек

Подруги ушли 30 января
Лилия Абибулаева
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Девочек не было 2 недели. Фото Регион59Девочек не было 2 недели. Фото Регион59
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В Березниках две недели назад из «Центра помощи детям» ушли две девочки. 15-летняя Анастасия и 16-летняя Елена. О пропажи девочек сообщил поисковый отряд «Регион59». Подруги пропали при странных обстоятельствах, куда они могли пойти, никто не знал.

Долгое время о местонахождении девочек ничего не было известно. Во вторник, 11 февраля, волонтеры сообщили, что поиски девочек остановлены. Обеих нашли живыми.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья пермяков десять лет ищет свою дочь, пропавшую у камня Ермак. Официальная версия следствия - пятилетняя Катя Четина утонула, однако, уголовное дело до сих пор расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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