2020-02-12T06:21:12+03:00
Происшествия

В Перми ночью эвакуировали больницу

Потупило сообщение о пожаре
Лилия Абибулаева
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Из здания эвакуировали 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюИз здания эвакуировали 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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В Мотовилихинском районе Перми эвакуировали больницу на улице Ким. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в ГКБ №4.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали подробности ЧП. Пожар произошел на первом этаже медицинского учреждения. Площадь пожара составила 3 кв.метра.

- Погибших и пострадавших во время пожара не было. Из здания эвакуировали 10 человек, - сообщили в ведомстве.

В данный момент специалисты проводят проверку и устанавливают причины ЧП. На месте происшествия работали 53 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 35 человек и 12 единиц техники

ИСТОЧНИК KP.RU

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