Пермскую сауну, где дети отравились хлором, суд закрыл на два месяца

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:53:57+03:00

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10 февраля суд Индустриального района Перми рассмотрел дело об отравлении посетителей сауны хлором. ЧП, напомним, произошло 1 февраля. В сауне на Карпинского, 97а отдыхала компания из 12 человек. После посещения бассейна дети почувствовали недомогание, у них стали слезиться глаза.

На место выехали шесть бригад «скорой». Медики осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать шестерых детей, один ребенок был отпущен домой.

- Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело санитарно-эпидемиологическое расследование, - сообщили в суде. – Было установлено, что деятельность в сауне осуществлялась с нарушениями санитарно – эпидемиологических требований. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административных правонарушениях и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сауны на срок 60 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU