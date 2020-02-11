2020-02-11T19:53:01+03:00
На здоровье

Несмотря на объявленный карантин, в Прикамье растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

Чаще всего болеют детишки до шести лет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Карантин объявлен в Перми и 12 территориях края.Карантин объявлен в Перми и 12 территориях края.Фото: Алексей ФОКИН
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Не смотря на объявленный карантин, на минувшей неделе в Пермском крае было зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,5%. Диагноз «грипп» у заболевших был подтвержден лабораторно. Чаще всего болеют детишки в возрасте до шести лет.

Напомним, из-за высокого уровня заболеваемости среди школьников, в Перми и ряде территорий края был объявлен карантин в школах, ссузах и тех дошкольных организациях, где болеют больше 20% детей. Карантин объявлен с 7 февраля по 15 февраля 2020 года включительно.

11 февраля образовательный процесс был приостановлен в 12 административных территориях. Для того, чтобы защитится от опасного заболевания, эпидемиологи советуют чаще мыть руки, носить маску и избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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