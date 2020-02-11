«Собаки умерли мгновенно». В Пермском крае будут судить экс-чиновника, который расстрелял четырех лаек
18 января в Горнозаводском суде начнется рассмотрение резонансного уголовного дела по статье «Умышленной уничтожение имущества». На скамью подсудимых сядет экс-чиновник, который в сентябре 2019 года в охотхозяйстве «Глухарь» хладнокровно расстрелял четырех чужих лаек.
- Имея при себе на основании разрешения, заряженный патронами карабин, он умышленно произвел четыре последовательных прицельных выстрела в четырех собак, повлекших мгновенную смерть животных, - сообщили в пресс-службе Горнозаводского суда.
Эта история вызвала огромный резонанс в соцсетях. Люди просили по всей строгости наказать виновного. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому по этой уголовное статье – до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU