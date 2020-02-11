2020-02-11T17:22:03+03:00
Происшествия

«Собаки умерли мгновенно». В Пермском крае будут судить экс-чиновника, который расстрелял четырех лаек

Максимально ему грозит до двух лет лишения свободы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото из группы ЧП ДТП ПермьФото из группы ЧП ДТП Пермь
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18 января в Горнозаводском суде начнется рассмотрение резонансного уголовного дела по статье «Умышленной уничтожение имущества». На скамью подсудимых сядет экс-чиновник, который в сентябре 2019 года в охотхозяйстве «Глухарь» хладнокровно расстрелял четырех чужих лаек.

- Имея при себе на основании разрешения, заряженный патронами карабин, он умышленно произвел четыре последовательных прицельных выстрела в четырех собак, повлекших мгновенную смерть животных, - сообщили в пресс-службе Горнозаводского суда.

Эта история вызвала огромный резонанс в соцсетях. Люди просили по всей строгости наказать виновного. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому по этой уголовное статье – до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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