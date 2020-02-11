В Пермском крае создадут группу по расселению аварийного жилья

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:24:20+03:00

В будущем году на эти цели предусмотрено 6,3 миллиардов рублей, что позволит расселить 9,7 тысяч человек. Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье появится рабочая группа по расселению аварийного жилья, чтобы оперативно решать проблемы, связанные с обманутыми дольщиками, переселением из аварийного жилья детей-сирот.

- Важно обеспечить своевременный ввод жилья и социальных объектов, а также организовать переселение пермяков из аварийных домов в комфортное жилье, - отметил врио губернатора.

В прошлом году на расселение аварийного жилья в Пермском крае было направлено 3,4 миллиардов рублей, расселено 3,5 тысячи жителей региона. В будущем году на эти цели предусмотрено 6,3 миллиардов рублей, что позволит расселить 9,7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU