В Перми дисквалифицировали главу УК в доме, где находился хостел «Карамель»

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:03:02+03:00

Мария Харченко не сможет занимать эту должность в течение полугода Фото: Василий Вахрин

Марию Харченко отстранили на шесть месяцев

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Директора управляющей компании «Профи-Дом» Марию Харченко дисквалифицировали в мировом суде.

Управляющая компания, которую возглавляла Харченко отвечала за дом, где произошло ЧП в хостеле «Карамель». В ночь на 20 января в мини-гостинице из-за прорыва трубы погибли 5 человек. Еще 6 получили травмы.

Как сообщили в краевой инспекции жилищного госнадзора, суд усмотрел несоблюдение лицензионных требований в многоквартирном доме №48 на улице Свиязева. При проверке были выявлены многочисленные нарушения: на лестничной клетке подъезда, общих коридорах, на площадках незадымляемой лестничной клетки наличие мусора, следы загрязнения поверхностей.

Мария Харченко не сможет занимать эту должность в течение полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU