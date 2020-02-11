2020-02-11T15:03:02+03:00
Происшествия

В Перми дисквалифицировали главу УК в доме, где находился хостел «Карамель»

Марию Харченко отстранили на шесть месяцев
Лилия Абибулаева
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Мария Харченко не сможет занимать эту должность в течение полугодаМария Харченко не сможет занимать эту должность в течение полугодаФото: Василий Вахрин
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Директора управляющей компании «Профи-Дом» Марию Харченко дисквалифицировали в мировом суде.

Управляющая компания, которую возглавляла Харченко отвечала за дом, где произошло ЧП в хостеле «Карамель». В ночь на 20 января в мини-гостинице из-за прорыва трубы погибли 5 человек. Еще 6 получили травмы.

Как сообщили в краевой инспекции жилищного госнадзора, суд усмотрел несоблюдение лицензионных требований в многоквартирном доме №48 на улице Свиязева. При проверке были выявлены многочисленные нарушения: на лестничной клетке подъезда, общих коридорах, на площадках незадымляемой лестничной клетки наличие мусора, следы загрязнения поверхностей.

Мария Харченко не сможет занимать эту должность в течение полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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