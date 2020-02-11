2020-02-11T15:01:56+03:00
Общество

В Перми обнаружили повышение цены на медицинские маски

Стоимость возросла в несколько раз
Лилия Абибулаева
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В УФАСе отметили, что цены завышают поставщикиВ УФАСе отметили, что цены завышают поставщикиФото: архив "КП"
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В период ОРВИ и гриппа в аптеках повысили цены на медицинские маски. Издание «Business Class» сообщает о том, что к подобному заключению специалисты пермской антимонопольной службы.

Проверка проводилась с 5 по 10 февраля. Пермское УФАС зафиксировало значительный рост цен. Жители Прикамья присылали в антимонопольную службу жалобы на высокую стоимость.

В УФАСе отметили, что цены завышают поставщики. Так, с 1 рубля за штуку стоимость возросла до 7 рублей. По информации издания, служба уже направила поставщикам запросы о причине роста цен.

По мнению специалистов, в Перми нет оснований для повышения цены на маски. В антимонопольной службе предупреждают, что если розничные и оптовые сети не будут оперативно и своевременно предоставлять информацию о ценообразовании медицинских масок, УФАС вправе привлечь юридическое лицо к административной ответственности. Аптеке может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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